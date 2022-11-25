Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Раум: с Ольмо сошлись на том, что Испания и Германия — не фавориты чемпионата мира

Раум: с Ольмо сошлись на том, что Испания и Германия — не фавориты чемпионата мира
Комментарии

Защитник сборной Германии Давид Раум рассказал о беседе с полузащитником национальной команды Испании Даниэлем Ольмо. Отметим, что испанцы и немцы играют в одной группе на чемпионате мира.

«Мы изначально осознавали, что на чемпионате мира не будет лёгких соперников и игр. Много японцев играет в Бундеслиге, всё на высшем уровне, и с выходом в плей-офф ничего непонятно. Перед началом мундиаля я пообщался с Ольмо и сказал ему, что у них хорошая команда.

Мы сошлись на том, что Испания и Германия не являются фаворитами чемпионата мира, но это сильные команды. Я очень уважаю сборную Испании и думаю, что нас ждёт отличная игра», — цитирует Раума Marca.

Жители Японии празднуют победу сборной над Германией:

Что творится на ЧМ-2022 в Катаре. Германия в одном шаге от позора, который не смыть Что творится на ЧМ-2022 в Катаре. Германия в одном шаге от позора, который не смыть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022