Раум: с Ольмо сошлись на том, что Испания и Германия — не фавориты чемпионата мира
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Защитник сборной Германии Давид Раум рассказал о беседе с полузащитником национальной команды Испании Даниэлем Ольмо. Отметим, что испанцы и немцы играют в одной группе на чемпионате мира.
«Мы изначально осознавали, что на чемпионате мира не будет лёгких соперников и игр. Много японцев играет в Бундеслиге, всё на высшем уровне, и с выходом в плей-офф ничего непонятно. Перед началом мундиаля я пообщался с Ольмо и сказал ему, что у них хорошая команда.
Мы сошлись на том, что Испания и Германия не являются фаворитами чемпионата мира, но это сильные команды. Я очень уважаю сборную Испании и думаю, что нас ждёт отличная игра», — цитирует Раума Marca.
Жители Японии празднуют победу сборной над Германией:
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