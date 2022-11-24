Что творится на ЧМ-2022 в Катаре. Германия в одном шаге от позора, который не смыть

Время летит быстро, и на чемпионате мира уже наступил пятый игровой день. Ранее мы рассказывали вам о главных событиях предыдущих дней.

А пока матчи не начались, самое время вспомнить (или узнать), что творилось в Катаре накануне, 23 ноября.

Серебряный призёр ЧМ в России оступился в первом же матче

Многим казалось, что Марокко не соперник для Хорватии, но выяснилось, что это вообще не так. Африканская команда упёрлась, и получился один из самых скучных матчей на этом чемпионате мира. Итог: скромные 13 ударов на двоих и нулевая ничья. Результат скорее в пользу марокканцев, но и для хорватов это вряд ли трагедия.

Германия провалилась и оказалась в шаге от исторического позора

А вот и главная сенсация дня. Сборная Аргентины накануне получила урок: нельзя расслабляться, особенно при счёте 1:0. Но немцы его не усвоили и моментально были наказаны. Уверенное преимущество на протяжении полутора таймов растворилось за восемь минут, в течение которых японцы сотворили камбэк.



Победа азиатской команды со счётом 2:1 поставила Германию в ужасное положение. В следующем туре немцам играть с Испанией, и поражение практически наверняка будет означать, что сборная останется без плей-офф. Такой позор было бы не смыть! Теперь нужно любой ценой добывать очки в матче с мощным соперником и под огромным давлением.

Сборная Японии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Испания устроила самый мощный разгром на этом ЧМ

А вот испанцы готовятся к матчу с Германией в замечательном настроении. Никакой сенсации от аутсайдера они не допустили и вместо этого размазали по газону несчастную сборную Коста-Рики. Семь голов на любой вкус, беспомощная оборона — яркий матч без малейшего намёка на интригу. Ну, хотя бы не 0:0!

Бельгии откровенно повезло с загадочной Канадой

Многие ждали матча канадцев, потому что у этой сборной выросло крутое поколение. Если притянуть красивую формулировку, то игра с бельгийцами была противостоянием молодости и опыта (старости): 22-летний Альфонсо Дэвис рубился против «пожилой» обороны с 35-летним Яном Вертонгеном и 33-летним Тоби Алдервейрелдом.

И ведь в плане игры канадцы не подвели! Было много атак и ударов, но бельгийцы выстояли и реализовали свой момент, а Тибо Куртуа вдобавок отразил пенальти при счёте 0:0. Обидное поражение Канады, но шансы на выход в плей-офф по-прежнему есть.

Что смотреть сегодня? Расписание матчей

Четыре игры! Пишите в комментариях, какие будете смотреть.

Швейцария — Камерун, 13:00 мск

Уругвай — Южная Корея, 16:00 мск

Португалия — Гана, 19:00 мск

Бразилия — Сербия, 22:00 мск.

Что почитать о четвёртом дне чемпионата мира?

Четыре года назад в России тоже проходил чемпионат мира, и многие иностранные болельщики называют его лучшим в истории. Но и в Катаре есть где повеселиться. Полина Куимова сейчас там и рассказывает о месте, которое кое в чём даже превосходит знаменитую Никольскую в Москве.

Сборная Германии, прежде чем сенсационно проиграть Японии, устроила акцию протеста прямо на поле! Если пропустили этот момент, вот подробности.

Поражение Германии — главное событие дня, поэтому ещё один текст на эту тему. Разобрали сенсацию с точки зрения тактики.

Возможно, самое странное ограничение на чемпионате мира. Хотите купить атрибутику незадолго до начала матча? Не выйдет!