Защитник «Зенита» Круговой назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре

Левый защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Данил Круговой назвал сборные, которые считает фаворитами чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Мои фавориты на чемпионате мира — Франция, Бразилия и Аргентина», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Франция выступает в группе с Австралией, Данией и Тунисом. В первом туре французы обыграли австралийскую сборную 4:1. Завтра, 26 ноября, сборная Франции проведёт матч с Данией.

Бразилия в первом туре обыграла Сербию 2:0. В следующих матчах они встретятся с Камеруном и Швейцарией.

Сборная Аргентина потерпела поражение в матче с Саудовской Аравией 1:2. В следующих матчах южноамериканская команда встретится с Мексикой и Польшей.