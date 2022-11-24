Круговой: не думаю, что Роналду завершит карьеру в сборной, если Португалия выиграет ЧМ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой поделился мнением, завершит ли карьеру нападающий Криштиану Роналду в случае победы сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре.

«Не думаю, что Роналду завершит карьеру в сборной, если Португалия выиграет ЧМ-2022. А что будет, если проиграют? Будет дальше играть до следующего чемпионата мира?» — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Сегодня, 24 ноября, сборная Португалии обыграла Гану со счётом 3:2. В составе европейской команды отличился Криштиану Роналду, который стал первым футболистом в истории, забивавшим на пяти мировых первенствах подряд.

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