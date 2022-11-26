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Александр Кержаков назвал команду, которая особенно удивила его в первом туре ЧМ

Александр Кержаков назвал команду, которая особенно удивила его в первом туре ЧМ
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, в сезоне-2021/22 тренировавший «Нижний Новгород», поделился мнением о чемпионате мира в Катаре, назвав команду, которая особенно удивила его в первом туре группового этапа.

«В первом туре чемпионата мира большего всего удивила, конечно, сборная Саудовской Аравии. Что касается главных фаворитов мундиаля, то пока рано об этом говорить. Есть ли сборная, которую я поддерживаю? На чемпионате мира я наблюдаю за командами и тренерской работой во время матчей», – приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

22 ноября сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла Аргентину. С 10-й минуты она проигрывала после гола Лионеля Месси с пенальти, но в начале второго тайма забила дважды – отличились Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Давсари. 26 ноября Саудовская Аравия сыграет с Польшей, а Аргентину ждёт матч с мексиканцами.

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