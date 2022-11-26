Адебайор: Нидерланды — настоящий чемпион мира по игре на групповых этапах

Бывший нападающий «Реала» и сборной Того Эммануэль Адебайор поделился мнением о сборной команде Нидерландов.
«В матче с Сенегалом Нидерланды контролировали первый тайм и оказывали последовательное давление на штрафную площадь соперника, но неэффективно. Однако позже команда Луи ван Гала нашла свою игры.
Нидерланды — настоящий чемпион мира по игре на групповых этапах крупных международных турниров.
Например, на ЧМ-2014 они выиграли все три матча в группе с общим счетом 10:3, но затем пропустили Евро-2016 и ЧМ-2018. Тем не менее, на Евро-2020 они снова были сильнейшими в группе с разницей мячей 8:2. На ЧМ-2022 голландцы хорошо стартовали, обыграв Сенегал со счетом 2:0.
Особое внимание стоит обратить на выступления сборной Нидерландов. Мы уже отмечали, что они выиграли семь матчей подряд на групповых этапах крупных международных турниров (до матча с Эквадором), и в каждом из этих сражений забивали не менее двух мячей. Всего они забили 20 голов (2,86 в среднем за игру)», — приводит слова Адебайора Telecomasia.net.
Болельщики сборной Японии убираются после матча
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