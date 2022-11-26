Саутгейт высказался о том, что сборную Англии освистали в матче с США

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничейный исход матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира с США (0:0).
«Нас освистали? Я не уверен, что это было направлено именно на нас. Не могу сказать точно. Но лично я очень доволен своими игроками. У нас был действительно сильный соперник, американцы невероятно здорово защищались. При этом наша команда хорошо контролировала игру.
Оба наших центральных защитника абсолютно выдающимся образом работали с мячом. Они играли с таким хладнокровием против столь сильного давления, действовали против отличного прессинга сборная США, а это невероятно сложно. Только имея в составе двух таких футболистов, как у нас, ты можешь по достоинству оценить напряжение игры, которое они выдерживают.
Да, нам сегодня немного не хватило скорости и качества в последней трети пола. И мы не смогли создать по-настоящему хорошие моменты, однако здесь мы должны были показать другую сторону себя с точки зрения устойчивости», – приводит слова Саутгейта с послематчевой пресс-конференции Sky Sports.
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