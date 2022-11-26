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Владелец «Велеса» объяснил, почему клуб подписал бразильского игрока из Медиалиги

Владелец «Велеса» объяснил, почему клуб подписал бразильского игрока из Медиалиги
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Владелец «Велеса» Евгений Шиленков рассказал о переходе бразильского полузащитника Тиаго Куньи в московский клуб. Ранее футболист выступал за команду Медиалиги Tamo Junto.

«Переговоры долго не велись. Просто парень понравился. Мы за медиа футболом не особо следим. Дали ему уайлд-кард, как в теннисе. Хочется надеяться, что он его достойно оправдает. Для нас это нестандартный переход. Посмотрим, надеюсь, Кунья здоров и готов помочь нам во второй части сезона.

Боюсь ли, что он провалится? Нам бы самим не провалиться. Об отдельном взятом футболисте не думаешь, потому что я смотрю на всю историю целиком. Главное, чтобы все не провалились. Хуже, когда в команде один футболист из десяти не проваливается. Кунья всем понравился. Говорят, парень в порядке. При должном отношении к делу будет нам помощником. Я его сам лично не видел. Пока он для меня темная лошадка. Посмотрю сам на него, тогда сформирую мнение», — приводит слова Шиленкова «РБ Спорт».

Контракт с бразильским игроком заключён на срок в два с половиной года. В восьми матчах Медиалиги Кунья отличился один раз.

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