Александр Головин рассказал, следит ли за ЧМ-2022 в Катаре

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, смотрит ли матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Слежу ли сейчас за матчами чемпионата мира? Не могу сказать, что смотрю все игры без исключения, но какие-то матчи, конечно, удаётся посмотреть», — сказал Головин с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, чемпионат мира — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сейчас проходят матчи 2-го тура группового этапа международного турнира. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая одержала победу на мундиале, проходившем в России в 2018 году.

Ранее национальную команду России не допустили к участию в отборочном матче на чемпионат мира в Катаре 2022 года из-за ситуации на Украине.