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Игрок Австралии Ирвайн: Слуцкий — фантастический. От него исходил свет в раздевалке

Игрок Австралии Ирвайн: Слуцкий — фантастический. От него исходил свет в раздевалке
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Полузащитник сборной Австралии Джексон Ирвайн рассказал о работе с российским тренером Леонидом Слуцким. Специалист возглавлял английский «Халл Сити» в 2017 году.

«Слуцкий позвал меня в «Халл». У меня были отличные отношения с ним. Фантастический человек, одна из самых интересных личностей, которых я встречал в футболе. От него исходил свет, когда заходил в раздевалку. Было очень жалко, когда его уволили.

Он отличный тренер, ставил классный атакующий футбол. С точки зрения атакующей игры «Халл» был одной из лучших команд, в которых я играл. Но, к сожалению, мы очень плохого играли в обороне, что и послужило причиной ухода Слуцкого. Но он всё равно фантастический тренер», — сказал Ирвайн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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