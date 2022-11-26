Игрок Австралии Ирвайн: Слуцкий — фантастический. От него исходил свет в раздевалке

Полузащитник сборной Австралии Джексон Ирвайн рассказал о работе с российским тренером Леонидом Слуцким. Специалист возглавлял английский «Халл Сити» в 2017 году.



«Слуцкий позвал меня в «Халл». У меня были отличные отношения с ним. Фантастический человек, одна из самых интересных личностей, которых я встречал в футболе. От него исходил свет, когда заходил в раздевалку. Было очень жалко, когда его уволили.



Он отличный тренер, ставил классный атакующий футбол. С точки зрения атакующей игры «Халл» был одной из лучших команд, в которых я играл. Но, к сожалению, мы очень плохого играли в обороне, что и послужило причиной ухода Слуцкого. Но он всё равно фантастический тренер», — сказал Ирвайн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.