«Для меня это дело чести». Слуцкий покинул «Рубин» при странных обстоятельствах

Леонид Слуцкий покинул «Рубин». 51-летний тренер проработал в Казани почти три года, и под его руководством клуб провёл 96 матчей. Да, по окончании сезона-2021/2022 «Рубин» вылетел в Первую лигу, и Леонид Слуцкий заявил, что продолжит работу с командой. «Я остаюсь в Казани, буду работать в ФНЛ, для меня это дело чести», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина. Леонид Слуцкий сдержал обещание, но его хватило на полсезона.

Леонид Слуцкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как «Рубин» играл при Леониде Слуцком в Первой лиге

Уход тренера можно считать странным, учитывая, что результаты «Рубина» нельзя назвать неудовлетворительными. Казанский клуб набрал 31 очко в 18 турах, в которых одержал восемь побед и семь раз сыграл вничью. «Рубин» уступил «Енисею» (2:3), «Шиннику» (0:1) и «Арсеналу» (1:2), но, несмотря на это, занимает пятое место, отставая от лидирующей «Алании» всего на четыре очка. Казанцы вылетели из Кубка России, но вряд ли они ставили серьёзную задачу на этот турнир. Возвращение в Российскую Премьер-Лигу – вот что действительно важно.

«Рубин» Фото: «Рубин»

По информации телеграм-канала «Инсайдлар», авторы которого специализируются на казанском клубе, Слуцкий покинул «Рубин» не по собственному желанию, как это было заявлено пресс-службой «Рубина», а был уволен. До беспроигрышной серии, которая сейчас насчитывает шесть матчей, болельщики яростно выступали за отставку 51-летнего специалиста и даже создали петицию. В ней они обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову и генеральному директору главного спонсора Михаилу Карисалову.

Фанаты «Рубина» остались недовольны «абсолютно серой и равнодушной игрой», в которой не видно «ни тренерской мысли, ни желания играть на победу в каждом матче». Кроме того, они отметили «неуважительное отношение главного тренера к болельщикам», а также «невежество и хамство» со стороны игроков к «болельщикам, городу и республике».

Слуцкий же заявлял, что болельщики имеют право на такую реакцию. Но при этом подчёркивал, что уровень игроков у команды – как раз для Первой лиги, а не сильно выше.

Леонид Слуцкий экс-главный тренер «Рубина» «Все считают, что у «Рубина» очень сильный состав по меркам Первой лиги? У нас Грицаенко и Чуперка в том году боролись за выживание в «Кубани», Косарев играл в «Волгаре», несколько игроков вылетели с «Уфой». Мы что, Мбаппе купили или кого? Это абсолютно новая команда. У нас сейчас все футболисты, которые играли на уровне ФНЛ: Попов, Фамейе, Зотов, Горбунов, который в «Нижнем Новгороде» не играл, играл только в ФНЛ. Мы же не взяли футболистов, которые принципиально иного уровня. Это футболисты, которые играли в ФНЛ. Поэтому что, он вырос? Многие наши игроки как играли на уровне ФНЛ, так и играют, стараются. Преимущества большого нет ни у одной команды».

Последний матч Леонида Слуцкого в «Рубине»

13 ноября «Рубин» сыграл дома вничью с «Енисеем» (0:0) – одним из конкурентов в борьбе за топ-2 лиги. Похоже, этот матч стал последней каплей для руководства казанского клуба – ведь до зимнего перерыва оставалось сыграть всего две игры. В конце встречи Леонид Слуцкий эмоционально вёл себя на тренерской скамейке и был удалён. У «Рубина» остались две игры до зимней паузы – выезд в Уфу и домашний матч с «Нефтехимиком». Их команда проведёт под руководством и. о. главного тренера Юрия Уткульбаева.

История у «Рубина» с Леонидом Слуцким получилась печальная. Тренер брал команду, когда та шла на 13-м месте в РПЛ, выводил её в Лигу конференций с четвёртого места, а отдал – на пятой строчке в Первой лиге. Тогда это были первые еврокубки для Казани за шесть лет. Но это уже мало кто вспомнит.