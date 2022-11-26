Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Егор Бабурин положительно оценил возможный переход Артёма Дзюбы в «Торпедо»

Егор Бабурин положительно оценил возможный переход Артёма Дзюбы в «Торпедо»
Комментарии

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин высказался о возможном переходе форварда Артёма Дзюбы в стан «автозаводцев». После расторжения контракта с турецкой командой «Адана Демирспор» нападающий остаётся без клуба.

«Как воспринял бы переход Дзюбы в «Торпедо»? Положительно — мы с ним хорошо дружим. Сто процентов помог бы команде. Но я никак не могу оценить вероятность трансфера с точки зрения возможности клуба и желания Артёма. На эту тему мы с ним не общались», — передаёт слова Бабурина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 26 ноября, «Торпедо» уступило «Уралу» в Кубке России со счётом 1:2. В плей-офф турнира «автозаводцы» сыграют с одной из команд Мелбет Первой Лиги. В турнирной таблице РПЛ «Торпедо» занимает последнее, 16-е место, имея в активе лишь шесть очков.

Новость по теме
Защитник «Торпедо» Кожемякин верит, что клуб не вылетит из РПЛ по итогам сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022