Егор Бабурин положительно оценил возможный переход Артёма Дзюбы в «Торпедо»

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин высказался о возможном переходе форварда Артёма Дзюбы в стан «автозаводцев». После расторжения контракта с турецкой командой «Адана Демирспор» нападающий остаётся без клуба.



«Как воспринял бы переход Дзюбы в «Торпедо»? Положительно — мы с ним хорошо дружим. Сто процентов помог бы команде. Но я никак не могу оценить вероятность трансфера с точки зрения возможности клуба и желания Артёма. На эту тему мы с ним не общались», — передаёт слова Бабурина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 26 ноября, «Торпедо» уступило «Уралу» в Кубке России со счётом 1:2. В плей-офф турнира «автозаводцы» сыграют с одной из команд Мелбет Первой Лиги. В турнирной таблице РПЛ «Торпедо» занимает последнее, 16-е место, имея в активе лишь шесть очков.