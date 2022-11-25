Защитник «Торпедо» Кожемякин верит, что клуб не вылетит из РПЛ по итогам сезона

Футболист московского «Торпедо» Олег Кожемякин считает, что команде по силам сохранить место в Российской Премьер-Лиге.

«Верю, что «Торпедо» останется в РПЛ. Да, у нас тяжёлая ситуация, но впереди достаточно много игр. Нельзя говорить, что ничего не выйдет, пока не возобновится сезон. Нужно попробовать, а уже после этого делать какие-то выводы», — сказал Кожемякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Чемпионат России по футболу ушёл на зимнюю паузу. После 17 туров «Торпедо» набрало шесть очков и занимает в турнирной таблице последнее место, отставая от идущих впереди «Химок» на шесть очков.

Завтра, 26 ноября, «Торпедо» сыграет в Фонбет Кубке России с «Уралом» дома. Следующий матч автозаводцев в РПЛ состоится 5 марта 2023 года с «Краснодаром».