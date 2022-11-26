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Франция 2:1 Дания. Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, групповой этап

Дубль Килиана Мбаппе принёс Франции победу над Данией в матче чемпионата мира
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Cегодня, 26 ноября, на «Стэдиум 974» в Дохе состоялся матч 2-го раунда группового этапа чемпионата мира группы D. Встречались команды Франции и Дании. Финальный свисток Шимона Марциняка зафиксировал победу действующих чемпионов мира со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 61-й минуте: Килиан Мбаппе получил мяч на левом фланге, сделал пас вперёд на подключившегося к атаке Тео Эрнандеса, тот из штрафной выполнил обратную передачу на Килиана, который в касание пробил Каспера Шмейхеля. На 68-й минуте Андреас Кристенсен сравнял счёт: Кристиан Эриксен навесил с углового в штрафную, Йоаким Андерсен выиграл воздух и пробросил мяч дальше на Кристенсена, который из-под Адриена Рабьо вонзил мяч под перекладину. На 86-й минуте Килиан Мбаппе отметился дублем: Гризманн идеально навесил на дальнюю штангу, куда набежал Килиан и легко переправил мяч в цель.

В турнирной таблице Франция набрала шесть очков и идёт в турнирной таблице группы D на первом месте. У Дании одно очко и третье место. В одном квартете с ними находятся Австралия (3) и Тунис (1).

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа D. 2-й тур
26 ноября 2022, суббота. 19:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 1
Дания
1:0 Мбаппе – 61'   1:1 Кристенсен – 68'   2:1 Мбаппе – 86'
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