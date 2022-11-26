Фото: фанат сборной Мексики и Лионеля Месси

Перед матчем сборных Аргентины и Мексики на чемпионате мира один из фанатов сборной Мексики, который, по-видимому, является также поклонником аргентинца Лионеля Месси, решил прийти на матч в оригинальной футболке.

Команды сыграют на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток главного арбитра Даниэле Орсато из Италии прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.



В первом туре группового этапа сборная Аргентины сенсационно уступила Саудовской Аравии — 1:2, ведя в счёте по ходу матча. Мексиканцы сыграли вничью с Польшей — 0:0. Ранее сегодня состоялся матч второго тура между польской командой и Саудовской Аравией, в котором сильнее оказались поляки — 2:0. Если в сегодняшнем матче победу одержит сборная Мексики, то аргентинцы лишатся шансов попасть в плей-офф.