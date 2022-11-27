Экс-президент «Интера» Моратти оценил работу Индзаги в команде
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Бывший президент «Интера» Массимо Моратти поддержал главного тренера команды Симоне Индзаги, которого критиковали в этом сезоне.
«Он в порядке. Я думаю, что этот перерыв может быть полезен для всех команд. Я не думаю, что есть необходимость в крупных подписаниях, хотя я заметил, что все они все равно усердно работают.
Чтобы принимать определенные решения, вы должны быть внутри, человеческий аспект имеет значение. У вас должна быть готовая альтернатива. Со стороны думаешь как фанат и можешь делать определенные мысли. Но Индзаги хорош, и «Интер» тоже играет хорошо», — заявил Индзаги в блоге Джианлуки Росси.
Напомним, Индзаги летом 2021 года. Контракт был подписан на два года.
Индзаги выиграл с «нерадзурри» Кубок Италии и Суперкубок Италии.
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