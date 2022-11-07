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Симоне Индзаги — о матчах с «Порту»: цель «Интера» — сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов

Симоне Индзаги — о матчах с «Порту»: цель «Интера» — сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги оценил итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команда в двухматчевом противостоянии сыграет с «Порту».

«Второй сезон подряд мы выходим в плей-офф Лиги чемпионов. Наконец-то «Интер» вернулся к большим матчам на европейской арене. Нас ждут два матча на полных стадионах при потрясающих болельщиках, которые достойны такого важного соревнования.

Мы уважаем «Порту». Это команда, которая много лет выступает в Лиге чемпионов.

Их тренер Сержиу Консейсау много лет был моим партнёром в «Лацио», я очень хорошо знаю его.

Наша цель – сделать подарок болельщикам и впервые за долгое время сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Это будет совсем непросто. В двухматчевом противостоянии всё решат детали», — приводит слова Индзаги Sempre Inter.

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