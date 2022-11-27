В сборной Бразилии видят умышленный мотив сербов по травме Неймара

В сборной Бразилии убеждены, что сербы специально играли слишком жестко против Неймара, в результате чего он получил травму, сообщает Marca. В тренерском штабе бразильцев готовились к жесткой игре соперников против ключевых игроков атаки.
Напомним, Неймар был заменён на 79-й минуте встречи с Сербией, вместо него на поле вышел вингер Антони. По последней информации, Неймар точно пропустит матч со Швейцарией, а его участие в игре с Камеруном находится под вопросом.
Матч между сборными Бразилии и Сербии завершился со счётом 2:0 в пользу «селесао». Дублем в составе латиноамериканской команды отличился форвард Ришарлисон, в обоих случаях ему ассистировал Винисиус.
Главный тренер сборной Бразилии Тите не хочет рисковать Неймаром в матче 2-го тура со Швейцарией из-за повреждения, которое нападающий получил в стартовой игре с Сербией. Также Неймара поберегут в матче 3-го тура с Камеруном. Идея состоит в том, чтобы бразилец успел качественно восстановиться к плей-офф мундиаля в Катаре.
Болельщики Саудовской Аравии перед матчем с Польшей
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