«Воспитание начинается с пелёнок». Каземиро – о нападках в адрес Неймара в соцсетях

Центральный полузащитник сборной Бразилии Каземиро высказался о травме Неймара, а также на тему сообщений в его адрес в соцсетях. Некоторые пользователи пишут комментарии, радуясь и злорадствуя в связи с повреждением, которое не даст Неймару возможности сыграть как минимум со Швейцарией во 2-м туре группового этапа ЧМ.
«Неймар – исключительный игрок, один из лучших в мире. К сожалению, его не будет в следующей игре, это неизбежный итог его травмы. Однако у нас в сборной все – качественные футболисты. Понятно, с Неймаром не сравниваем, потому что найти исполнителя его уровня сложно. Тем не менее, у нас квалифицированный состав и есть замена для каждого. Кто будет играть, зависит только от решения Тите.
Нападки на Неймара в соцсетях? Если кто-то желает зла другому, это обидно. Но все мы понимаем, что, к сожалению, есть и такая категория – не самых лучших на свете людей. Я не буду слишком много уделять внимания им. Не стану рассуждать о бразильской, европейской и какой-либо другой культурах. Говорю о базовом воспитании, которое начинается с пелёнок», – цитирует Каземиро Globo.
Главные враги Неймара в футболе
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