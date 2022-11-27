Канчельскис: судьи не могут принять решение, взять инициативу на себя – они стали трусами

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Рейнджерс», «Фиорентины» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на предложение Александра Алаева. Президент Российской Премьер-Лиги считает, что судьи могли бы давать комментарии после матча.

«Судья здесь причём? Судьи сейчас ничего не решают, они выходят на поле, и по сути, марионетки, а решает VAR. Судьи сейчас даже не могут принять решение, взять инициативу на себя. Они стали трусами.



Не они должны давать комментарии, а те, кто сидит за VARом – вот они пускай дают. Люди, которые принимают решения и порой выдумывают такие вещи, которые невозможно выдумать. А те, кто вышли на поле – просто побегали», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Сегодня, 27 ноября, в рамках шестого тура группового этапа Кубка России «Зенит» на своём поле примет московский «Спартак».