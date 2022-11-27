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Канчельскис: судьи не могут принять решение, взять инициативу на себя – они стали трусами

Канчельскис: судьи не могут принять решение, взять инициативу на себя – они стали трусами
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Рейнджерс», «Фиорентины» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на предложение Александра Алаева. Президент Российской Премьер-Лиги считает, что судьи могли бы давать комментарии после матча.

«Судья здесь причём? Судьи сейчас ничего не решают, они выходят на поле, и по сути, марионетки, а решает VAR. Судьи сейчас даже не могут принять решение, взять инициативу на себя. Они стали трусами.

Не они должны давать комментарии, а те, кто сидит за VARом – вот они пускай дают. Люди, которые принимают решения и порой выдумывают такие вещи, которые невозможно выдумать. А те, кто вышли на поле – просто побегали», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Сегодня, 27 ноября, в рамках шестого тура группового этапа Кубка России «Зенит» на своём поле примет московский «Спартак».

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