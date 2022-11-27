Дидье Дешам: Мбаппе — локомотив

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над командой Дании (2:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира высказался о нападающем Килиане Мбаппе.
«Килиан… Он исключительный игрок, у него есть умение делать разницу, даже если соперники обращаются с ним не слишком хорошо.
Пребывание других хороших игроков вокруг него также даёт преимущества. Сборной Франции нужен очень хороший Килиан.
Он – лидер. Есть три типа лидерства: физическое, техническое и психологическое или эмоциональное. Если вы беспокоились, что здесь нет Погба, то я могу заверить, что сейчас есть другие, которые умеют говорить. Килиан не скажет, но то, что он делает… Он – локомотив», — приводит слова Дешама L'Equipe.
Напомним, на счету Мбаппе три гола в двух матчах группового этапа проходящего чемпионата мира.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе
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