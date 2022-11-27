Матч Англия — США стал самым просматриваемым в истории американского телевидения
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Встречу 2-го тура группового этапа чемпионата мира между Англией и США на американском телеканале FOX посмотрели 15 377 000 человек. Это самая просматриваемая футбольная игра в истории американского телевидения. Об этом сообщает FOX Sports в «Твиттере». Предыдущий рекорд удерживал финальный матч ЧМ-1994 между Италией и Бразилией (14 510 000 человек), который проходил в Америке.
Сборная США в 11 раз в истории принимает участие в чемпионате мира. Наивысшим достижением команды является четвертьфинал, до которого они дошли на турнире в 2002 году.
В двух матчах в Катаре США сыграли две ничьих с Уэльсом и Англией. В последнем туре американцы сыграют с Ираном.
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видеоролик:
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