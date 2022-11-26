И это фаворит чемпионата мира? Футболисты США сильно удивили Англию

Шесть голов Англии в ворота Ирана не напугали американцев. Сборная США с первых минут высоко прессинговала, а команда Гарета Саутгейта не совсем понимала, что делать под давлением. Два центральных защитника Джон Стоунз и Гарри Магуайр раз за разом передавали мяч друг другу. Можно было бы подумать, что англичане и сами выманивают соперника на прессинг — если бы они использовали свободное пространство и улетали в быстрые атаки. Но этого не происходило. Финалистам Евро-2020 недоставало точных передач, открываний между линий. Таких, например, как у Джуда Беллингема, когда команда Саутгейта создала едва ли не самый опасный свой момент до перерыва. За весь первый тайм сборная Англии нанесла всего пять ударов, а в створ – лишь один. Кто не видел матч с Ираном, тот и не понял бы, как англичане столько забили.

Американцы до перерыва были ближе к голу. Они успешнее взаимодействовали на скорости, поскольку и игра без мяча в исполнении сборной Англии оставляла желать лучшего. Причём самые опасные моменты имели не форварды Хаджи Райт и Тимоти Веа, которые очень много энергии тратили на прессинг, разрываясь между центральными защитниками и опорником англичан, а Уэстон Маккенни и Кристиан Пулишич. Хавбек «Ювентуса» просто простил команду Саутгейта, не забив из убойной позиции после кросса с правого фланга. Вингер «Челси» и вовсе сотряс перекладину.

В целом игра соответствовала статусу центрального матча дня. Интенсивность была достаточно высокой, мяч почти не покидал поля. Самый забавный эпизод произошёл с участием Маккенни. Собираясь выбросить мяч из аута, американец… вытер руки о манишку фотокорреспондента. Впрочем, в нынешнем сезоне и не такое случалось. В английском Чемпионшипе недели три назад болельщик сам отдал игроку свою кофту, чтобы тот протёр мяч.

По первым минутам после перерыва складывалось впечатление, что сборная Англии стала лучше находить промежуточное звено при переходе из обороны в атаку. В какой-то момент команда Саутгейта достаточно низко посадила американцев на их половину поля. Но это продлилось недолго. Потом США прочно захватили инициативу и заработали серию угловых, которые не приводили к опасным моментам у ворот Джордана Пикфорда только благодаря Магуайру – уничтоженный критиками защитник «Манчестер Юнайтед» постоянно выигрывал первое касание. Звёздно-полосатые вставали в позиционные атаки, образовывая тройку сзади, словно с Уэльсом играли.

Очевидно, американцы сегодня были более «голодными». И турнирное положение их обязывало играть смело, и, конечно же, особая мотивация группы выступающих в Англии футболистов – голкипера Мэтта Тёрнера из «Арсенала», Тайлера Адамса из «Лидса», Кристиана Пулишича из «Челси», Тима Рима и Энтони Робинсона из «Фулхэма». Многие игроки сборной США привыкли к той интенсивности, что предлагает английский футбол.

У сборной Англии полностью разладилась игра. После матча с США британские СМИ будут отзываться о её выступлении совсем в других тонах, а не как после Ирана. Влетит наверняка и Саутгейту. Во втором тайме до 90-й минуты претендент на победу на чемпионате мира не нанёс ни одного удара по воротам! Лишь в компенсированное время англичане создали полумоменты за счёт стандартов. Кейн уходил в глубину в поисках мяча, но там и потерялся, как и в матче с Ираном, покинув поле без гола.

Нулевая ничья приблизила Англию к плей-офф. Теперь задача команды Саутгейта – не опозориться в игре с Уэльсом в 3-м туре. А матч Ирана с США будет не только частью политического противостояния стран, но и решающим сражением для обеих сборных за второе (а может, и первое) место в группе.