Нидерланды — Катар: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 29 ноября, состоится матч 3-го тура группы А, в котором встретятся сборные Нидерландов и Катара. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Байт», вмещающем 68 895 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
В прямом эфире встречу будет показывать телеканал «Матч! Страна». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Хозяева турнира перед заключительным туром группового этапа лишились шанса на попадание в плей-офф, уступив в двух первых встречах командам Эквадора (0:2) и Сенегала (1:3). У Нидерландов четыре очка после победы над Сенегалом (2:0) и ничьей с Эквадором (1:1).
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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