RMC: Бензема получит медаль чемпиона мира в случае победы Франции на турнире

Нападающий сборной Франции Карим Бензема будет в числе футболистов, которые получат медаль чемпиона мира, если его национальная команда победит на турнире в Катаре. Об этом сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, ФИФА вручит 26 медалей футболистам сборной, которая победит на турнире. Карим Бензема, который не смог сыграть за сборную Франции, был в её составе на турнир, но из-за травмы был вынужден отказаться от участия на чемпионате мира. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам мог вызвать замену, но решил не прибегать к этой услуге.

Напомним, Франция — действующий победитель турнира. Чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря.

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