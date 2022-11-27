RMC: Бензема получит медаль чемпиона мира в случае победы Франции на турнире
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Нападающий сборной Франции Карим Бензема будет в числе футболистов, которые получат медаль чемпиона мира, если его национальная команда победит на турнире в Катаре. Об этом сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, ФИФА вручит 26 медалей футболистам сборной, которая победит на турнире. Карим Бензема, который не смог сыграть за сборную Франции, был в её составе на турнир, но из-за травмы был вынужден отказаться от участия на чемпионате мира. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам мог вызвать замену, но решил не прибегать к этой услуге.
Напомним, Франция — действующий победитель турнира. Чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря.
Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Карима Бензема. Видеоролик:
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