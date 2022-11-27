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Славиша Йоканович прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом» в Кубке России

Славиша Йоканович прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом» в Кубке России
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о победе московской команды в матче группового этапа Кубка России с «Оренбургом» (1:0).

«Эта была очень тяжёлая игра. Мы сыграли с «Оренбургом» уже третий раз за сезон, эти матчи никогда не даются легко. Сегодня команда проявила амбиции. В атаке мы пытались находить свободные зоны, терзая оборону соперника. Было много невынужденных ошибок, так как поле не самого лучшего качества. Но мы сыграли сбалансированно. Могу лестно высказаться о Лещуке, он провёл замечательный матч и сыграл на ноль», – передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, вместе с «Динамо» из группы С в верхнюю сетку плей-офф Кубка России вышел «Ростов».

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