В «Локомотиве» оценили итоги первой части сезона
Поделиться
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал итоги первой части сезона-2022/2023 для красно-зелёных.
«Первая часть выдалась для нас очень сложной. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые, несмотря ни на что, приходили на стадион. Пришли и сегодня в холодную погоду. Весной мы сделаем всё, чтобы команда находилась там, где она должна!» — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков после 17 туров. В Кубке России железнодорожники вышли в плей-офф и сыграют в верхней сетке. Отметим, что матч Кубка с «Пари НН» стал первым для нового главного тренера «Локо» — Михаила Галактионова — против бывшего клуба.
Комментарии
- 27 ноября 2022
-
22:32
-
22:32
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:06
-
22:06
-
21:57
-
21:56
-
21:50
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:37
-
21:36
-
21:30
-
21:27
-
21:26
-
21:19
-
21:16
-
21:04
-
21:02
-
20:57
-
20:57
-
20:51
-
20:43
-
20:42
-
20:37
-
20:33
-
20:30
-
20:23
Партнерский контент