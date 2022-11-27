В «Локомотиве» оценили итоги первой части сезона

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал итоги первой части сезона-2022/2023 для красно-зелёных.



«Первая часть выдалась для нас очень сложной. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые, несмотря ни на что, приходили на стадион. Пришли и сегодня в холодную погоду. Весной мы сделаем всё, чтобы команда находилась там, где она должна!» — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.



«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков после 17 туров. В Кубке России железнодорожники вышли в плей-офф и сыграют в верхней сетке. Отметим, что матч Кубка с «Пари НН» стал первым для нового главного тренера «Локо» — Михаила Галактионова — против бывшего клуба.