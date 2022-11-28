Гнабри кусал футболку, Симон и Рюдигер обнимались после игры. Испания — Германия: фото

Сборные Испании и Германии сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со счётом 1:1. Встреча прошла в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт».



Сборная Испании занимает первое место в турнирной таблице группы E, набрав четыре очка после двух туров. Германия — на четвёртой строчке, заработав одно очко за две игры. На втором месте — Япония (3), третья — Коста-Рика (3).



В заключительном туре испанцы сыграют с японцами, а немцы — с костариканцами (оба матча — 1 декабря).



Лучшие кадры с матча Испания — Германия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвёл итоги встречи 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Германии (1:1).



«Когда я посмотрю игру снова, то, думаю, она доставит мне больше позитивных эмоций, нежели я испытываю сейчас. Мы лидируем в группе, и наша судьба зависит от нас самих, мне нравится это.



Испания провела хороший первый тайм, но на протяжении всей игры нам не хватало уверенности, что мы можем доставить больше проблем Германии. Они действовали по принципу «всё или ничего», немцы нашли свой момент, но я всё равно удовлетворён своей командой. Гол Германии? Мы совершили ошибку, несвойственную нам. Их стараются избегать, но в футболе иногда такое случается.



Мне нравится наше отношение к игре и намерение показывать результат, а не говорить об этом. Мы собираемся быть сконцентрированы до последнего матча, победить и быть первыми в группе. Мы максимально уверены в том, что мы делаем и как это делаем», — приводит слова Энрике Marca.