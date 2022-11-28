Юрист рассказал, может ли ФИФА наказать Сербию за кричалки болельщиков про Косово на ЧМ

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказался о скандировании болельщиками Сербии кричалок про Косово на матче с Камеруном на чемпионате мира.
«Фанаты кричали «Косово — Сербия»? Это политический лозунг — за это команда может быть наказана штрафом. Политика ФИФА заключается в том, что не нужно приносить политику внутрь стадиона. Если кричать все лозунги, которые не имеют отношения к футболу, то это можно расценить как нарушение политической нейтральности. За это могут оштрафовать сербскую федерацию футбола. Мир — большой и с огромным количеством проблем: если разрешить все эти действия, то чемпионат мира превратится неизвестно во что. На ЧМ есть возможность обратить внимание на какие-то проблемы и их подсветить, а ФИФА этого не хочет. Штраф за кричалки вполне реален», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 28 ноября 2022
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