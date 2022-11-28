Голкипер «Зенита» Иван — о матче со «Спартаком»: забыл, что в случае ничьей будут пенальти

Голкипер «Зенита» Иван прокомментировал серию послематчевых пенальти в игре со «Спартаком» в рамках 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Бразильский вратарь сумел отразить два удара игроков в красно-белой форме, а его команда выиграла со счётом 4:2 (0:0 в основное время игры).
«Я безумно счастлив, что помог своей команде, но мне бы хотелось, чтобы исход игры разрешился в положенные 90 минут. Я был настолько сконцентрирован на этом, что забыл о серии пенальти в случае, если игра закончится со счётом 0:0. Но произошло то, что произошло. Я всё равно помог своей команде. Счастлив, что мы победили.
Я герой пенальти? Это не только моя победа, но и всей команды. Хотел бы разделить эту славу героя со своими одноклубниками», — сказал Иван в интервью официальному каналу «Зенита».
- 28 ноября 2022
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