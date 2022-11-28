Ещенко — о драке с «Зенитом»: не стоять же игрокам «Спартака» в стороне, когда твоих бьют!
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о массовой драке, которая произошла в игре Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Основное время матча завершилось вничью, а в серии пенальти победу одержала команда Сергея Семака со счётом 4:2.
«Тяжело сказать, кто прав, а кто виноват в произошедшем. Меня там не было — я смотрел по телевизору. Любой адекватный, здравый человек скажет, что подобное недопустимо на футбольном поле. Думаю, ребята из «Спартака» сделали правильно, выбежав на поле. Они вступились за своих друзей и товарищей. Не стоять же в стороне, когда твоих бьют! А удалили самых активных — здесь всё по-честному», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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