Гарет Бэйл: если бы футбол был простым, Уэльс был бы фаворитом на победу в мундиале

Капитан и полузащитник Уэльса Гарет Бэйл поделился комментариями в преддверии матча с Англией в 3-м туре чемпионата мира. Также валлиец ответил на вопрос, будет ли эта встреча последней в его карьере в сборной.

«Буду ли я чувствовать большую ответственность в игре с Англией? Нет, мы команда, которая очень усердно борется и работает, чтобы можно было помочь каждому товарищу по команде. Мы должны преуспеть как команда, а не выделять одного человека в надежде, что он принесёт успех. Конечно, мы хотели бы победить во всех матчах, и мы будем играть намного лучше, но реальность такова, что футбол — это сложная вещь. Если бы это было легко, мы были бы фаворитами на победу в чемпионате мира.

Мы разочарованы результатами и нашими выступлениями — но мы участвуем в чемпионате мира с отличными командами и всегда должны выкладываться на все 100%. Есть ли у сборной Англии слабые места? Да, конечно, они у них есть. Они есть у всех. Мы выполнили свою работу, изучили их, и я уверен, что они сделали то же самое. Тем не менее, они являются одними из фаворитов на победу в турнире.

Будет ли матч с Англией моей последней игрой на международных турнирах? Нет», — приводит слова Бэйла Sport.es.

Англия и Уэльс встретятся завтра, 29 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.