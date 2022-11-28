Сборная Португалии обыграла Уругвай в матче ЧМ-2022

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Португалии встречалась с национальной командой Уругвая. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась победой португальской команды со счётом 2:0.
На 54-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш. Хавбек от угла штрафной выполнил мягкий заброс к вратарской, форвард Криштиану Роналду головой не дотянулся до мяча, но смутил своим прыжком вратаря, который не среагировал. Мяч без касания головы Роналду по прямой залетел в дальний угол ворот. На 90+1-й минуте Фернандеш успешно реализовал пенальти и установил итоговый счёт.
Сборная Португалии набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре. Уругвай (1) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Ганы (3) и Южной Кореи (1).
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