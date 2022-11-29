«Зенит» просит ЭСК рассмотреть неудаление Промеса по итогам матча со «Спартаком» в Кубке

«Зенит» обратился в ЭСК в связи с удалением Малкома и Вильмара Барриоса и неудалением Квинси Промеса и Наиля Умярова в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между санкт-петербуржцами и «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.).
При этом ЭСК РФС и департамент судейства проведут подробный анализ всех эпизодов инцидента в концовке матча после получения технических записей и записей с камер стадиона. Соответствующие запросы в клубы с просьбой предоставить видеоматериалы были направлены сегодня. Об этом сообщили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в службе коммуникаций РФС.
По итогам потасовки в составе «Спартака» красные карточки получили нападающие Шамар Николсон, Александр Соболев, а также голкипер Александр Селихов. Отметим, что Соболев и Селихов не находились на поле в момент окончания игры. У «Зенита» удалены защитник Родригао, полузащитник Вильмар Барриос, а также нападающий Малком.
- 29 ноября 2022
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