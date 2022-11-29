Эли Даса: «Динамо» будет претендовать на место в топ-3 РПЛ и победу в Кубке

Защитник «Динамо» Эли Даса подвёл итоги первой части сезона-2022/2023 в исполнении московской команды. Также футболист заявил, что бело-голубые смогут претендовать на место в топ-3 Российской Премьер-Лиги и победу в Кубке страны.

«Я доволен результатами первой части сезона — мы в топ-5 РПЛ, а в Кубке вышли в плей-офф с первого места. Думаю, мы можем быть довольны первой половиной сезона, потому что заметно прогрессировали в последние два месяца. После отпуска мы должны вернуться намного сильнее и сделать всё возможное, чтобы добиться наибольшего успеха. Думаю, «Динамо» будет претендовать на победу в Кубке России и сможет завершить сезон в тройке РПЛ», — приводит слова Дасы «РБ Спорт».

Напомним, «Динамо» уже обеспечило себе выход в плей-офф Кубка России. В турнирной таблице чемпионата страны бело-голубые занимают четвёртое место после 17 сыгранных туров.