Иранский футболист Гафури, обвинённый в оскорблении сборной, освобождён под залог
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Иранский футболист Вурия Гафури, который был арестован местными властями по обвинению в оскорблении репутации национальной команды, а также пропаганде против государства, освобождён под залог.
Вурия Гафури был арестован на прошлой неделе после тренировки своей команды «Фулад» из Хузестана по судебному ордеру. Ранее 35-летний футболист опубликовал в соцсетях фотографию в традиционной курдской одежде. Также он выражал сочувствие семье 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини, чья смерть вызвала последние протесты. Полиция нравов задержала её за неправильное ношение хиджаба. Она умерла в больнице после того, как её привезли туда из полицейского участка.
Гафури провел 26 матчей за сборную Ирана.
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