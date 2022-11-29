Иранский футболист Гафури, обвинённый в оскорблении сборной, освобождён под залог

Иранский футболист Вурия Гафури, который был арестован местными властями по обвинению в оскорблении репутации национальной команды, а также пропаганде против государства, освобождён под залог.

Вурия Гафури был арестован на прошлой неделе после тренировки своей команды «Фулад» из Хузестана по судебному ордеру. Ранее 35-летний футболист опубликовал в соцсетях фотографию в традиционной курдской одежде. Также он выражал сочувствие семье 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини, чья смерть вызвала последние протесты. Полиция нравов задержала её за неправильное ношение хиджаба. Она умерла в больнице после того, как её привезли туда из полицейского участка.

Гафури провел 26 матчей за сборную Ирана.