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Нидерланды — Катар 2:0, результат матча 3-го тура группового этапа ЧМ 29 ноября 2022 года

Нидерланды уверенно обыграли Катар и вышли в плей-офф чемпионата мира
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Сегодня, 29 ноября, проходил матч 3-го тура группы А, в котором встречались сборные Нидерландов и Катара. Игра прошла на стадионе «Эль-Байт», вмещающем 68 895 зрителей. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу команды Луи ван Гала.

На 26-й минуте Коди Гакпо открыл счёт в игре. Ему ассистировал Дави Классен. В начале второго тайма Френки де Йонг укрепил преимущество европейцев. Затем голландцы довели счёт до разгромного, однако арбитр отменил взятие ворот. Стивен Бергёйс отправил мяч в сетку ворот сборной Катара, но до этого он коснулся мяча рукой.

Команды выступали в группе A. После окончания группового этапа голландцы с семью очками возглавляют таблицу квартета. Команда Катара не набрала ни одного очка, забив всего один гол в трёх играх.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа A. 3-й тур
29 ноября 2022, вторник. 18:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 0
Катар
1:0 Гакпо – 26'   2:0 Ф. де Йонг – 49'
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