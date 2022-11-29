Нидерланды уверенно обыграли Катар и вышли в плей-офф чемпионата мира

Сегодня, 29 ноября, проходил матч 3-го тура группы А, в котором встречались сборные Нидерландов и Катара. Игра прошла на стадионе «Эль-Байт», вмещающем 68 895 зрителей. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу команды Луи ван Гала.
На 26-й минуте Коди Гакпо открыл счёт в игре. Ему ассистировал Дави Классен. В начале второго тайма Френки де Йонг укрепил преимущество европейцев. Затем голландцы довели счёт до разгромного, однако арбитр отменил взятие ворот. Стивен Бергёйс отправил мяч в сетку ворот сборной Катара, но до этого он коснулся мяча рукой.
Команды выступали в группе A. После окончания группового этапа голландцы с семью очками возглавляют таблицу квартета. Команда Катара не набрала ни одного очка, забив всего один гол в трёх играх.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
- 29 ноября 2022
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