Хави: уверен, Месси сможет вернуться в «Барсу», если захочет

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении аргентинского нападающего в стан сине-гранатовых. Он сказал, что хотел бы поработать с Лионелем Месси, если он захочет вернуться в «Барселону». Также Хави высказался о других игроках, с которыми он был бы не против поработать.
«Кто не хотел бы тренировать Месси? Я хотел бы тренировать любого из великих, например, кого-нибудь из Франции. Я бы очень хотел работать с Мбаппе, Неймаром, Месси — всеми футболистами такой величины», — приводит слова тренера Mundo Deportivo.
Испанский специалист занял пост главного тренера «Барселоны» в ноябре 2021 года, сменив Рональда Кумана. В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» идёт на первом месте, набрав 37 очков в 14 турах.
- 29 ноября 2022
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