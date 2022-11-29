Хави: уверен, Месси сможет вернуться в «Барсу», если захочет

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении аргентинского нападающего в стан сине-гранатовых. Он сказал, что хотел бы поработать с Лионелем Месси, если он захочет вернуться в «Барселону». Также Хави высказался о других игроках, с которыми он был бы не против поработать.

«Кто не хотел бы тренировать Месси? Я хотел бы тренировать любого из великих, например, кого-нибудь из Франции. Я бы очень хотел работать с Мбаппе, Неймаром, Месси — всеми футболистами такой величины», — приводит слова тренера Mundo Deportivo.

Испанский специалист занял пост главного тренера «Барселоны» в ноябре 2021 года, сменив Рональда Кумана. В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» идёт на первом месте, набрав 37 очков в 14 турах.