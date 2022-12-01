Турнирные расклады в группе F ЧМ-2022, где играют Хорватия, Марокко, Бельгия и Канада

Сегодня, 1 декабря, завершаются матчи группы F чемпионата мира по футболу в Катаре. На стадионе «Эль-Тумама» в Дохе встретятся сборные Канады и Марокко, а в параллельной игре Хорватия сыграет с Бельгией. Обе встречи начнутся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции матчей Канада — Марокко и Хорватия — Бельгия.



Турнирное положение в группе F после двух туров (в скобках указаны забитые и пропущенные голы):



Хорватия — 4 очка (4-1);

Марокко — 4 очка (2-0);

Бельгия — 3 очка (1-2);

Канада — 0 очков (1-5).



Расклады в группе F перед последним туром

Дополнительные показатели при равенстве очков у двух и более команд:



1. Разница мячей, забитых во всех играх.

2. Количество мячей, забитых во всех играх.

3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).

Сборная Канады уже лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира — 2022. В случае победы в матче с Марокко канадцы могут рассчитывать лишь на третье место в группе F.



Хорватии необходимо не проиграть сборной Бельгии, чтобы пробиться в следующую стадию турнира. Если хорваты не наберут очков в заключительной встрече группового этапа, то всё равно смогут занять второе место в группе. Для этого сборная Марокко должна проиграть Канаде и оказаться ниже в таблице по дополнительным показателям.



Марокко попадёт в плей-офф при нескольких вариантах развития событий:

Обыграв Канаду; Сыграв вничью с Канадой с учётом положительного исхода параллельного матча для Хорватии; Проиграв Канаде с учётом победы Хорватии; Проиграв Канаде и выйдя из группы по дополнительным показателям в случае победы или ничьей Бельгии.

Сборная Бельгии станет участником 1/8 финала турнира, если обыграет Хорватию. Или если сыграет вничью, а Марокко проиграет Канаде с нужным счётом. Тогда будут учитываться дополнительные показатели.



С кем сыграют команды группы F в плей-офф ЧМ-2022



В 1/8 финала чемпионата мира команды из группы F встретятся с командами из группы E, в которой выступают Испания, Япония, Коста-Рика и Германия. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 5 декабря нас бы ждал матч Испания (первая команда группы Е) — Марокко (вторая команда группы F).



Первая команда группы F сыграет со второй командой группы E. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 6 декабря нас бы ждал матч Хорватия — Япония.