The Athletic: «Реал» не отказался от идеи подписания Килиана Мбаппе
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Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в подписании нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Athletic.
Напомним, Мбаппе был близок к переходу в мадридский «Реал» свободным агентом летом 2022 года, но принял решение подписать новый контракт с «ПСЖ» на три сезона. После этого сообщалось, что «Реал» исключил для себя вариант с его подписанием и сконцентрируется на трансфере Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» летом 2024 года.
23-летний Мбаппе стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года. В 27 матчах нынешнего сезона он забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Сейчас Мбаппе находится в расположении сборной Франции на чемпионате мира.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе. Видеоролик:
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