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The Athletic: «Реал» не отказался от идеи подписания Килиана Мбаппе

The Athletic: «Реал» не отказался от идеи подписания Килиана Мбаппе
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Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в подписании нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Athletic.

Напомним, Мбаппе был близок к переходу в мадридский «Реал» свободным агентом летом 2022 года, но принял решение подписать новый контракт с «ПСЖ» на три сезона. После этого сообщалось, что «Реал» исключил для себя вариант с его подписанием и сконцентрируется на трансфере Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» летом 2024 года.

23-летний Мбаппе стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года. В 27 матчах нынешнего сезона он забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Сейчас Мбаппе находится в расположении сборной Франции на чемпионате мира.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе. Видеоролик:

Не только Мбаппе. Какие игроки делают Францию такой сильной Не только Мбаппе. Какие игроки делают Францию такой сильной
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