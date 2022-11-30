Польша — Аргентина: Альварес укрепил преимущество

Сегодня, 30 ноября, на «Стэдиум 974» проходит матч в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встречаются соперники по группе С — сборные Польши и Аргентины.

Хулиан Альварес укрепил преимущество команды Лионеля Скалони на 68-й минуте. Энцо Фернандес сделал пас в штрафную, Альварес принял мяч, резко развернулся к воротам и пробил в дальнюю девятку.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам двух туров Польша является лидером группы С, набрав четыре очка. На второй строчке Аргентина, у которой в активе три очка. Третья позиция у Саудовской Аравии (3), а замыкает квартет Мексика (1). В параллельной игре мексиканцы ведут в счёте (2:0). К этой минуте аргентинцы выходят из группы.