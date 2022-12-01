Коман признался, что закончит карьеру, если не сможет использовать свой дриблинг

Нападающий сборной Франции Кингсли Коман признался, что закончит карьеру, как только не сможет использовать свой дриблинг.



«Закончу ли я с карьерой в тот день, когда больше не смогу обыгрывать соперников в дриблинге? Точно да. Я всегда был очень быстр, но даже когда я стану чуть медленнее, я смогу финтить. Однако в тот день, когда я не смогу использовать свой рывок, я остановлюсь. Вот почему я всегда говорил, что если всё будет хорошо, то я закончу карьеру в 32 или 33 года. Я пытаюсь делать всё, чтобы моё тело продержалось как можно дольше. Но в возрасте 32 или 33 лет, если ты дриблер, то тебе нужно переучивать себя. Это тяжелее, а я хотел бы получать от футбола удовольствие», — приводит слова Комана L'Equipe.