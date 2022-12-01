Тренер Коста-Рики высказался о назначении Стефани Фраппар на игру его команды с Германией

Наставник сборной Коста-Рики Луис Фернандо Суарес прокомментировал тот факт, что матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре, в котором его подопечные сразятся с национальной командой Испанией, будет обслуживать женщина-арбитр – Стефани Фраппар.

Напомним, что 38-летняя француженка стала первой женщиной, которая будет работать на матче мужского чемпионата мира по футболу в качестве главного судьи. Помогать ей будут линейные арбитры мексиканка Карен Диас и бразильянка Неуза Бакк.



«Я большой поклонник всего того, чего достигли женщины. И мне нравится, что они хотят продолжать побеждать. Это ещё один шаг вперед, особенно в этом виде спорта, который является очень сексистским. Мне нравятся подобные вещи. Я думаю, что эта ситуация, которая хороша для футбола», – цитирует специалиста The Guardian.

Встреча между сборными Германии и Коста-Рики состоится сегодня, 1 декабря. Начало матча – в 22:00 мск.

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