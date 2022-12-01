Коллина высказался о реакции на количество добавленного времени в матчах ЧМ-2022 в Катаре

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина высказался о реакции на количество добавленного времени в матчах чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре. Судьям была дана установка более точно рассчитывать компенсированное время, поэтому оно увеличилось.

«Проблема матчей с фактическим игровым временем менее 50 минут — это то, что происходит уже некоторое время. Люди хотят смотреть футбол, больше футбола. И нас, ФИФА и IFAB, годами просили что-то с этим сделать.



Отзывы были положительными, особенно от публики на стадионе. У людей, с которыми я встречался, не было никакой негативной реакции. Я думаю, что важно предложить присутствующим зрителям и тем, кто смотрит по телевизору, хорошее шоу и немного приятного развлечения», — приводит слова Коллины официальный сайт ФИФА.

Видео: Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира