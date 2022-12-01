Сенсация от аутсайдера и слёзы мексиканцев. Что творится на ЧМ-2022 в Катаре

В среду в 1/8 финала пробились ещё три сборные – Австралия, Аргентина и Польша. Особенно убойной получилась борьба в группе С, где мексиканцам не хватило всего лишь одного гола. И они были крайне близки к тому, чтобы его забить.
Французы внезапно уступили сборной Туниса
По итогам первых двух туров три команды гарантировали себе выход в 1/8 финала. Среди них оказалась и сборная Франции, которая выпустила во многом резервный состав на третью игру. На скамейке остались и капитан Льорис, и звёздное нападение – Мбаппе, Жиру, Гризманн, Дембеле, и другие футболисты. Тунис воспользовался ситуацией и с минимальным счётом обыграл одного из главных фаворитов ЧМ-2022. Правда, африканцам это не сильно помогло.
Сборная Туниса
Фото: Stu Forster/Getty Images
Австралийцы жгли файеры в 4 часа ночи на центральном сквере Мельбурна
В параллельном матче сборная Австралии сотворила сенсацию, обыграв датчан – 1:0. Правда, это оказались далеко не те датчане, которые зажгли на Евро-2020. На этот раз они оказались одним из главных разочарований всего турнира.
Сборная Австралии располагает одним из самых скромных составов на этом турнире (€ 37,3 млн евро по оценкам Transfermarkt). Несмотря на это, команда набрала шесть очков в матчах с Данией и Тунисом, пройдя в 1/8 финала. Последний из этих матчей завершился в 4 часа ночи по австралийскому времени, но это не помешало местным болельщикам устроить массовое сожжение файеров в центре Мельбурна.
Сборная Аргентины исправилась за сенсационное поражение в 1-м туре
Изначально многие ждали Месси в финале ЧМ-2022, однако его команда провалилась в стартовом матче с саудовцами – 1:2. Однако затем Аргентина выиграла в оставшихся двух встречах (2:0 и 2:0) и вышла в 1/8 финала с первого места. Теперь ей в плей-офф предстоит встретиться с теми самыми австралийцами, которые сенсационно вышли из группы D.
Сборная Польши
Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images
Сборная Польши
Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images
Самый сумасшедший сценарий на этом чемпионате мира – у мексиканцев
Мексиканцы весь матч атаковали ворота Саудовской Аравии. В первом тайме забить не удалось, а вот второй начался с двух мячей сборной Мексики. К 70-й минуте получилось так, что из-за результата параллельного матча судьба второй строчки в группе зависела от жёлтых карточек. Все остальные показатели (очки и голы) у Польши и Мексики совпадали. И когда казалось, что европейцы пройдут дальше из-за того, что получили меньше карточек (пять, а не семь), мексиканцы пропустили от Саудовской Аравии в добавленное время. Для выхода в 1/8 финала Мексике не хватило одного гола.
Что сегодня смотреть? Расписание матчей
- 18:00. Канада — Марокко
- 18:00. Хорватия — Бельгия
- 22:00. Коста-Рика — Германия
- 22:00. Япония — Испания.
Что нового можно прочесть про чемпионат мира?
Одно из главных разочарований турнира – сборная Дании. Рассказываем, почему у неё всё настолько грустно.
А вот кто порадовал, так это польский вратарь Щенсны. Пока это главный голкипер чемпионата мира в Катаре.
Смотрим, когда Месси и Роналду могут встретиться на ЧМ-2022.
Ну и, конечно, вот с этим эпизодом стоит разобраться, а то многие так и не поняли, что произошло.
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