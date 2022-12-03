Нидерланды — США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала, в котором встретятся сборные Нидерландов и США. Игра пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, вмещающем 45 857 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Нидерланды выиграли группу А, где соперниками были Сенегал, Эквадор и Катар. Американцы заняли второе место в группе В, пропустив вперёд сборную Англии, но опередив команды Ирана и Уэльса.

Победитель этого противостояния в 1/4 финала встретится с сильнейшим в паре Аргентина — Австралия.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции, которая на предыдущем мировом первенстве в России в финальном матче обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2.