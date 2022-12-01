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Тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре форварда Антона Заболотного

Тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре форварда Антона Заболотного
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре нападающего Антона Заболотного в первой части сезона-2022/2023.

«Антон в какой-то момент набрал приличные кондиции, хорошо работал на тренировках. Затем получил травму. К сожалению, в первой части сезона ему так и не удалось выйти на свой уровень. Можно отметить, что он приносит команде пользу своей работой в прессинге. В то же время мы прекрасно понимаем, что основной показатель оценки игры нападающего – голы и результативные передачи. Казалось бы, он многое делает правильно, но эффекта пока нет. Не получается встретиться с мячом в нужной точке. Есть вопросы и к качеству фланговых передач в штрафную, которые Антон умеет использовать.

Могу сказать, что по работе на тренировках, по отношениям внутри коллектива никаких вопросов к нему нет. Всё это дает основание предполагать, что забитые голы обязательно придут. Впереди сборы, есть достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться», — приводит слова Федотова Вobsoccer.

Заболотный в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги выходил на поле в 11 матчах и не отметился результативными действиями.

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