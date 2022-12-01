Влахович опроверг слухи о романе с женой партнёра по сборной

Нападающий сборной Сербии и «Ювентуса» Душан Влахович опроверг слухи о том, что состоял в романтических отношениях с женой своего партнёра по национальной команде, вратарём Предрагом Райковичем. Ранее сообщалось, что форвард начал встречаться с супругой голкипера во время сборов перед чемпионатом мира.

«Жаль, что я вынужден комментировать неспортивные слухи перед матчем чемпионата мира — да и смысла в оценке этого абсурда почти нет. Все слова про мой роман с женой моего партнёра — ложь. Жаль, что в преддверии матча я вынужден говорить о таких вещах», – цитирует серба Marca.

В группе G Бразилия уже набрала шесть очков, благодаря чему занимает первое место и обеспечила себе досрочный выход в плей-офф турнира. Швейцария (3) расположилась на второй строчке. Камерун и Сербия, которые имеют в активе по одному очку, находятся на третьей и четвёртой позиции соответственно.