Влахович опроверг слухи о романе с женой партнёра по сборной

Нападающий сборной Сербии и «Ювентуса» Душан Влахович опроверг слухи о том, что состоял в романтических отношениях с женой своего партнёра по национальной команде, вратарём Предрагом Райковичем. Ранее сообщалось, что форвард начал встречаться с супругой голкипера во время сборов перед чемпионатом мира.
«Жаль, что я вынужден комментировать неспортивные слухи перед матчем чемпионата мира — да и смысла в оценке этого абсурда почти нет. Все слова про мой роман с женой моего партнёра — ложь. Жаль, что в преддверии матча я вынужден говорить о таких вещах», – цитирует серба Marca.
В группе G Бразилия уже набрала шесть очков, благодаря чему занимает первое место и обеспечила себе досрочный выход в плей-офф турнира. Швейцария (3) расположилась на второй строчке. Камерун и Сербия, которые имеют в активе по одному очку, находятся на третьей и четвёртой позиции соответственно.
- 1 декабря 2022
-
14:52
-
14:50
-
14:40
-
14:36
-
14:30
-
14:22
-
14:15
-
14:11
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:44
-
13:42
-
13:40
-
13:30
-
13:28
-
13:19
-
13:15
-
13:00
-
12:52
-
12:47
-
12:40
-
12:31
-
12:25
-
12:18
-
12:04
-
11:58
-
11:57
-
11:40
-
11:40
-
11:39
-
11:30
-
11:23
-
11:12
-
11:12