Сборная Хорватии потерпела одно поражение в последних 19 официальных матчах

Сборные Хорватии и Бельгии не смогли друг другу забить в матче 3-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре. У сборной Хорватии стало пять набранных очков, у Бельгии — четыре. Балканская команда смогла выйти в плей-офф чемпионата мира со второго места группы F.

Стоит отметить, что сборная Хорватии вышла из группы на втором чемпионате мира подряд, проиграв лишь один из последних 19 матчей во всех официальных турнирах. На прошлом чемпионате мира команда Златко Далича дошла до финала, где уступила сборной Франции (4:2). На групповом этапе на турнире в России хорваты сошлись с Аргентиной, Нигерией и Исландией. Тогда они заняли первое место в группе, набрав девять очков.

Напомним, команда Роберто Мартинеса не вышла в плей-офф.