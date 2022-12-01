Силкин: Пиняев — один из самых перспективных футболистов. Но много молодых ребят пропадало

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на победу полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в премии «Первая пятёрка».
«Считаю, что Пиняева заслуженно признали лучшим молодым игроков РПЛ. Конечно, он один из самых перспективных футболистов России. Нужно не останавливаться на том, чего он достиг, и развивать себя — тогда он может превратиться в отличного футболиста.
Но очень много молодых ребят пропадало и пропадает, потому что голова набекрень: почувствовали вкус денег — жизнь удалась. Надо стремиться к большему», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
18-летний Пиняев набрал 317 баллов в голосовании экспертов. Второе место занял форвард «Динамо» Константин Тюкавин (258 баллов).
- 1 декабря 2022
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