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Силкин: Пиняев — один из самых перспективных футболистов. Но много молодых ребят пропадало

Силкин: Пиняев — один из самых перспективных футболистов. Но много молодых ребят пропадало
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на победу полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в премии «Первая пятёрка».

«Считаю, что Пиняева заслуженно признали лучшим молодым игроков РПЛ. Конечно, он один из самых перспективных футболистов России. Нужно не останавливаться на том, чего он достиг, и развивать себя — тогда он может превратиться в отличного футболиста.

Но очень много молодых ребят пропадало и пропадает, потому что голова набекрень: почувствовали вкус денег — жизнь удалась. Надо стремиться к большему», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

18-летний Пиняев набрал 317 баллов в голосовании экспертов. Второе место занял форвард «Динамо» Константин Тюкавин (258 баллов).

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